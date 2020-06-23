Для больных COVID в ЯНАО потеснили роддом и детское отделение

Детское отделение и роддом переселили в отдельное здание Фото: Александр Подорога, Instagram

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Муравленко (ЯНАО) появился собственный госпиталь для больных новой коронавирусной инфекцией. Для этого было принято решение переместить детское и родильное отделения городской больницы, сообщил глава города Александр Подорога на своей странице в Instagram.

«С сегодняшнего дня в нашем городе действует инфекционный госпиталь, — написал мэр. — Детское отделение и родильный дом перемещены в отдельно стоящее здание». По словам Подороги, Решение принято для лечения пациентов легкой и средней степени тяжести заболевания коронавирусом. С тяжелыми формами болезни жители города направляются в Ноябрьск.

При этом по состоянию на 23 июня в Муравленко с начала пандемии было зарегистрировано 60 случаев коронавируса, новых случаев не подтвердилось. За весь период вылечились 12 жителей города.

Накануне в в регионе было принято решение об увеличении коечного фонда до 1435 мест. Кроме Муравленко новые места для размещения больных с COVID появились в Ноябрьске, Новом Уренгое и в Губкинском.