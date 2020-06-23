В ХМАО на деньги бухгалтеров построят сквер-кошелек

Так сквер будет выглядеть с высоты птичьего полета Фото: сообщество «Официальный Нижневартовск» в социальной сети Вконтакте

Бухгалтеры Нижневартовска за свой счет построят сквер в городе, который с высоты птичьего полеты будет выглядеть как кошелек. Общая стоимость проекта, по приблизительным оценкам, не менее 4 млн рублей. Строительство планировали начать еще весной, но помешала эпидемия коронавируса. Об этом URA.RU рассказала инициатор строительства Виктория Хандажевская.

«Было просто неприлично просить денег у людей когда начались все эти проблемы с коронавирусом. Но зато появилось больше времени на разработку идеи, на продумывание того, какие деревья и кустарники там лучше высаживать», — добавила Хандажевская.

По словам автора идеи, сквер планируется построить полностью на пожертвования профессионального сообщества бухгалтеров, но и от помощи они не отказываются. Так, управление природопользования и экологии администрации Нижневартовска поможет с посадкой деревьев и выбором типа насаждений. Они же предложили на выбор несколько мест для расположения сквера. Совместно, как рассказала Хандажевская, было выбрано место на пересечении двух городских улиц: Мира и Дружбы Народов. «Там планируется и статую поставить, но пока не решено, какая она будет, все зависит от количества денег, которые соберем», — заключила бухгалтер, добавив, что готовы вступить в региональную программу инициативного бюджетирования, либо получить президентский грант.

Ранее URA.RU писало, что власти Нижневартовска расторгнут договор с индивидуальным предпринимателем Евгением Кемом, который занимался реконструкцией сквера Строителей и грозился сорвать сроки сдачи, если ему не начнут платить авансы. В итоге контракт расторгли, а сквер достроили только в этом году.