Власти югорского города разорвут контракт с подрядчиком, который их шантажировал

Власти Нижневартовска расторгнут договор с индивидуальным предпринимателем Евгением Кемом, который занимался реконструкцией сквера Строителей и грозился сорвать сроки сдачи, если ему не начнут платить авансы. О решении властей города «URA.RU» узнало от представителя заказчика.
«Подрядчик, идя на такой серьезный проект, должен планировать работу, у него должен быть оборотный капитал, который по факту отсутствовал», — рассказал агентству директор МКУ «Управление капитального строительства города Нижневартовск» Иван Силецкий.
При этом сам предприниматель Кем в разговоре с журналистом агентства утверждал, что заказчик не исполняет контрактные обязательства, из-за чего бизнесмену приходится распродавать имущество. В городском УКСе, которое и является заказчиком, пояснили, что контрактные обязательства выполнялись в срок, а в том, что строителям приходится продавать имущество, виноват сам бизнесмен. По информации источника в администрации Нижневартовска, такое поведение застройщика напоминало шантаж.
Теперь достраивать сквер Строителей будет другой подрядчик, которого еще предстоит найти. О сроках сдачи объекта благоустройства, финансирование которого теперь будет в осуществляться в рамках федерального нацпроекта «Жилье и городская среда», в администрации Нижневартовска не говорят. Получить комментарий у Кема агентству не удалось: абонент не доступен для звонков.