В Макушино освободилось кресло главы города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава города Макушино Курганской области Валерий Абакумов покинул пост, который он занимал почти 11 лет. Информацию об этом URA.RU подтвердили сотрудники городской администрации.

«Валерий Александрович у нас больше не работает», — заявили URA.RU в приемной администрации Макушино. По словам сотрудников, Абакумов написал заявление об отставке по собственному желанию примерно две недели назад.

Сейчас обязанности главы города временно исполняет его заместитель Ирина Хухровская. Получить ее комментарии URA.RU не удалось — чиновницы не оказалось в рабочем кабинете. Глава Макушинского района Виктор Воротынцев заявил, что не знает причин, по которым мэр ушел в отставку.

На сайте городской администрации сообщается, что Абакумов руководил городом с октября 2009 года. В 1990 году он окончил Курганский машиностроительный институт по специальности инженер-механик. С 2003 года он руководил местным МУП «Водоканал», а с 2007 года — муниципальным предприятием «Комхоз».