Бывшему курганскому вице-губернатору грозит 15 лет тюрьмы

Прокуратура просит отправить Романа Ванюкова за решетку на 15 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Дело о взятке бывшего вице-губернатора Зауралья

Гособвнинение просит суд приговорить бывшего замгубернатора Курганской области Романа Ванюкова к 15 годам лишения свободы и многомиллионному штрафу. Об этом URA.RU рассказал прокурор Алексей Киселев, который представляет в суде сторону обвинения.

«[Попросил суд] назначить 15 лет лишения свободы и штраф в 26 миллионов рублей», — заявил Киселев, который 23 июня принял участие в прениях сторон. Гособвинитель считает, что вина Ванюкова была полностью доказана на прошедших судебных заседаниях.

На момент публикации свою позицию в суде озвучивали адвокаты Ванюкова. По данным Киселева, они попросили оправдать своего подзащитного по одному из эпизодов, а по трем другим — переквалифицировать взятку в мошенничество. Ожидается, что после этого экс-чиновник выступит с последним словом. Затем судья удалится в совещательную комнату, чтобы 30 июня вынести окончательный вердикт.

Ванюкова задержали в ноябре 2018 года сотрудники СКР и регионального управления ФСБ по подозрению в получении взятки от депутата Щучанской районной думы Авака Бабаяна через посредника Олега Пархаева. Позже в его уголовном деле появились новые эпизоды со взятками. Ванюков сознался, что брал деньги, но сумма была меньше указанной в обвинении: этими деньгами Пархаев платил чиновнику за информацию об интересующих его дорожных компаниях.