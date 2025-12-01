В Курганской области сократился экспорт зерна в Китай

В Китай из Кургана отправили тысячи тонн зерна Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из Курганской области в Китай экспортировали более 23 тысяч тонн зерновых. Это на две тысячи тонн меньше, чем в ноябре прошлого года. Об этом корреспондентке URA.RU сообщили в Уральском управлении Россельхознадзора.

«В ноябре 2025 года Уральским межрегиональным управлением Россельхознадзора проконтролирован вывоз в Китай с территории Курганской области 23,5 тысячи тонн зерна. Также были экспортированы и масличные культуры. В прошлом году было отправлено около 20 тысяч тонн», — сообщают URA.RU в ведомстве.

Отмечается в Китае пользуется спросом масличный лен из Курганской области — на его долю приходится 86% всего экспорта. В ноябре 2025 года в Китай отправили 20,2 тысячи тонн льна, что близко к показателю прошлого года (22 тысячи тонн). Кроме того, в КНР экспортировали 1,6 тысячи тонн овса и столько же гречихи. Вся зерновая продукция прошла фитосанитарный контроль и лабораторные исследования, которые подтвердили ее соответствие требованиям страны-импортера.

Продолжение после рекламы