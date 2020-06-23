Стало известно любимое место отдыха Путина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин предпочитает отдыхать в Хакасии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Любимым местом отдыха президента РФ Владимира Путина является Хакасия. Об этом заявила начальник отдела развития туризма министерства экономического развития региона Ольга Кузьмина.

«Конечно же, Хакасия — это любимое место отдыха нашего президента РФ. Мы этим очень гордимся и всегда очень ждем», — рассказала Кузьмина в эфире «Национальной службы новостей».

По словам Кузьминой, Хакасию можно назвать «археологической Меккой» и «сибирской Швейцарией». В этом регионе находится 30 тысяч памятников культурного наследия, порядка 500 различных озер, более 300 пещер, а также представлены практически все виды природы и рельефов.

Ранее в Ростуризме сообщили, что все наиболее популярные туристические направления в стране откроются для гостей из других регионов уже к началу июля, напоминает RT. При этом роста цен на летние туры по популярным в России направлениям не ожидается. По словам главы Республики Хакасии Валентина Коновалова, стоимость авиабилетов в регион сократится в два раза.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Знаменитости Хобби Природа Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...