Стало известно любимое место отдыха Путина

Любимым местом отдыха президента РФ Владимира Путина является Хакасия. Об этом заявила начальник отдела развития туризма министерства экономического развития региона Ольга Кузьмина.
«Конечно же, Хакасия — это любимое место отдыха нашего президента РФ. Мы этим очень гордимся и всегда очень ждем», — рассказала Кузьмина в эфире «Национальной службы новостей».
По словам Кузьминой, Хакасию можно назвать «археологической Меккой» и «сибирской Швейцарией». В этом регионе находится 30 тысяч памятников культурного наследия, порядка 500 различных озер, более 300 пещер, а также представлены практически все виды природы и рельефов.
Ранее в Ростуризме сообщили, что все наиболее популярные туристические направления в стране откроются для гостей из других регионов уже к началу июля, напоминает RT. При этом роста цен на летние туры по популярным в России направлениям не ожидается. По словам главы Республики Хакасии Валентина Коновалова, стоимость авиабилетов в регион сократится в два раза.
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