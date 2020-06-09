Ростуризм: отдых в стране дорожать не будет

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Городской пляж на Шершневском водохранилище во время режима самоизоляции. Челябинск, отдых, жара, брызги, лето, отдыхающие, городской пляж шершневский, пляж, купальщики
Ростуризм не отмечает тенденции к росту цен на летние туры по традиционно популярным направлениям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ростуризм не видит тенденции к росту цен на летние туры по популярным в России направлениям. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«На сегодняшний день тенденции к повышению цен на туры по России в летние месяцы по традиционно популярным направлениям нет», — говорится в сообщении пресс-службы.

В Ростуризме добавили, что ведомство находится в постоянном контакте с туроператорами и авиакомпаниями, чтобы для россиян появились доступные пакетные предложения. Также разрабатываются новые предложения для отдыха на территории РФ.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов заявил, что стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, передает ОТР. Позднее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе опровергла эту информацию, пишет агентство Nation News. В разговоре с URA.RU исполнительный директор «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев заявил, что российские курорты подорожают, однако это затронет не все регионы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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