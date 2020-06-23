Президент РФ Владимир Путин выступает с обращением к россиянам. По словам пресс-секретаря российского лидера, он расскажет о текущем моменте, предварительных итогах борьбы с коронавирусом, перспективах, состоянии дел в экономике и в целом о россиянах. Выступление главы государства транслируется по телевидению.
С начала эпидемии коронавируса в России Путин несколько раз обращался к гражданам. В предыдущих обращениях российский лидер объявлял о мерах поддержки граждан и бизнеса в период пандемии. В частности, речь шла о дополнительных выплатах для семей, льготных кредитах и налоговых каникулах.
Ранее СМИ сообщали, что Владимир Путин обратится к россиянам перед голосованием по поправкам в Конституцию РФ, чтобы лично разъяснить их смысл, пишет «Национальная служба новостей». В Кремле подтвердили, что президент намерен обратиться к гражданам накануне голосования, которое пройдет стартует 25 июня и завершится 1 июля.
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