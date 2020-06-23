Владимир Путин обращается к россиянам. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Владимира Путина в Ханты-Мансийск, портрет, путин владимир
Выступление Владимира Путина транслируется по телевидению Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин выступает с обращением к россиянам. По словам пресс-секретаря российского лидера, он расскажет о текущем моменте, предварительных итогах борьбы с коронавирусом, перспективах, состоянии дел в экономике и в целом о россиянах. Выступление главы государства транслируется по телевидению.

С начала эпидемии коронавируса в России Путин несколько раз обращался к гражданам. В предыдущих обращениях российский лидер объявлял о мерах поддержки граждан и бизнеса в период пандемии. В частности, речь шла о дополнительных выплатах для семей, льготных кредитах и налоговых каникулах.

Ранее СМИ сообщали, что Владимир Путин обратится к россиянам перед голосованием по поправкам в Конституцию РФ, чтобы лично разъяснить их смысл, пишет «Национальная служба новостей». В Кремле подтвердили, что президент намерен обратиться к гражданам накануне голосования, которое пройдет стартует 25 июня и завершится 1 июля.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...