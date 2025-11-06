Беспилотник «Вещий Олег» сбил с толку украинских военных

Директор НПЦ «Ушкуйник» рассказал о дроне, сбивающем с толку ВСУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новейший оптоволоконный БПЛА самолетного типа «Князь Вещий Олег» (КВО) для разведки на дистанции до 45 км начали применять в зоне конфликта. ВСУ путают беспилотник со своими дронами, поэтому он отличается высокой выживаемостью. Об этом сообщил генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» (Великий Новгород) Алексей Чадаев.

«У КВО оказалась неожиданно высокая выживаемость по той простой причине, что украинцы попросту путают его с некоторыми своими бортами, на которые аппарат оказался похож чисто внешне», — заявил специалист ТАСС, уточнив, что неразборчивость противника дала возможность КВО быть эффективным в Сумах, Харькове. Но он отметил, что, когда в ВСУ научатся их различать, — вопрос времени.

По его словам, разработка КВО началась из-за суровых условий СВО и развития средств FPV-ПВО — дроны против дронов в небе. «Развитие средств FPV-ПВО <...> привело с обеих сторон буквально к геноциду разведывательных беспилотников. Их массово сбивают. Каким бы аппарат ни был прекрасным, срок его жизни в небе ограничен», — заявил Чадаев, уточнив, что дефицит дронов подтолкнули создать в РФ дешевый, массовый дрон, способный выполнять задачи на передовой на высоком уровне.

Аппарат прост в ремонте, в случае поломки детали можно напечатать на 3D-принтере. У беспилотника нет сложной системы запуска, при этом он может выполнять те же задачи, что и дорогостоящие разведчики, добавил Чадаев.

Оптоволоконные дроны-камикадзе являются идеальными охотниками на технику, но нуждаются в целеуказаниях с воздуха, отметил специалист. До недавнего времени в этой роли использовались коммерческие дроны типа «Мавик», но они не летят дальше 10-12 км.