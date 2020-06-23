Ученые: как организм реагирует на российскую вакцину от COVID

У добровольцев, которым ввели вакцину от коронавируса, немного повысилась температура и появилась головная боль. Об этом рассказала директор Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.
Вакцину испытали на 18 добровольцах. Повышенная температура и головная боль держались у них несколько часов и вскоре были «самостоятельно купированы», говорится на сайте университета. «Реакция на вакцину против коронавирусной инфекции была характерной для других видов инъекций», — рассказала Елена Смолярчук.
По словам специалиста, сейчас все пациенты чувствуют себя хорошо. Об эффективности препарата будет судить разработчик вакцины, уточнила Смолярчук.
Ранее сообщалось, что российская вакцина от коронавируса способна защитить россиян на два года. Для этого необходимо ввести ее два раза.
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