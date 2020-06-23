Ученые: как организм реагирует на российскую вакцину от COVID

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Клипарт по теме Медицина. Ханты-Мансийск, вакцина, лекарство, ампула
Сейчас все пациенты, которые получили вакцину, чувствую себя хорошо Фото: Александр Елизаров © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

У добровольцев, которым ввели вакцину от коронавируса, немного повысилась температура и появилась головная боль. Об этом рассказала директор Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.

Вакцину испытали на 18 добровольцах. Повышенная температура и головная боль держались у них несколько часов и вскоре были «самостоятельно купированы», говорится на сайте университета. «Реакция на вакцину против коронавирусной инфекции была характерной для других видов инъекций», — рассказала Елена Смолярчук.

По словам специалиста, сейчас все пациенты чувствуют себя хорошо. Об эффективности препарата будет судить разработчик вакцины, уточнила Смолярчук.

Ранее сообщалось, что российская вакцина от коронавируса способна защитить россиян на два года. Для этого необходимо ввести ее два раза.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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