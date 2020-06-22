Для массовой вакцинации россиян необходимо выпустить до 70 миллионов доз препарата Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вакцина от коронавируса способна защитить россиян на два года. Об этом рассказал руководитель Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, вакцину вводят два раза, так как ген, кодирующий спайк-белок коронавируса, вводится на разных носителях. Это, как пояснил Гинцбург, дает возможность получить защитный протективный иммунитет на увеличенный период времени.

«Человек, получивший эту вакцину в бустерном варианте, будет защищен от возможного заражения коронавирусом, по крайней мере, в течение двух лет, а возможно и на более длительный период», — цитирует специалиста РИА «Новости». Он уточнил, что для массовой вакцинации россиян необходимо выпустить до 70 миллионов доз препарата. Сейчас российское руководство и организации здравоохранения принимают меры по налаживанию процесса масштабирования производства вакцины, заключил Гинцбург.

Ранее начальник 48-го ЦНИИ Минобороны полковник медицинской службы Сергей Борисевич заявил, что вакцина от коронавируса будет действовать около года.

Напомним, недавно в военном клиническом госпитале имени Бурденко начались испытания российской вакцины. Ее ввели первым 18 добровольцам. Все участники исследования перед процедурой провели две недели в обсервации. Клинические испытания препарата в скором времени стартуют в научно-исследовательском центре «Вектор». Там планируют начать вакцинацию 15 июля.

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