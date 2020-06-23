Путин продлил выплаты медикам и соцработникам

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Ранее Владимир Путин предложил дополнительно выплачивать врачам, среднему медицинскому персоналу и младшему персоналу, борющимся с коронавирусом, по 80 тысяч, 50 тысяч и 25 тысяч рублей в месяц соответственно. Также выплаты предусмотрены для сотрудников скорой помощи.

«Предлагаю сохранить дополнительные выплаты медикам на июль и август», — заявил Путин, отметив, что эти выплаты не будут облагаться налогом. В результате доплаты получат более 350 тысяч медиков. Кроме того, продлены выплаты соцработникам до 15 сентября. Также медики и соцработники получат повышенные отпускные. «Специалисты получат повышенные отпускные независимо от того, когда уйдут в отпуск», — уточнил российский лидер.

Президент РФ Владимир Путин продлил стимулирующие выплаты для врачей и социальных работников. Об этом российский лидер заявил в ходе обращения к россиянам.

Путин продлил выплаты в связи с пандемией Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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