Путин продлил выплаты медикам и соцработникам

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Путин продлил выплаты в связи с пандемией Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин продлил стимулирующие выплаты для врачей и социальных работников. Об этом российский лидер заявил в ходе обращения к россиянам.

«Предлагаю сохранить дополнительные выплаты медикам на июль и август», — заявил Путин, отметив, что эти выплаты не будут облагаться налогом. В результате доплаты получат более 350 тысяч медиков. Кроме того, продлены выплаты соцработникам до 15 сентября. Также медики и соцработники получат повышенные отпускные. «Специалисты получат повышенные отпускные независимо от того, когда уйдут в отпуск», — уточнил российский лидер.

Ранее Владимир Путин предложил дополнительно выплачивать врачам, среднему медицинскому персоналу и младшему персоналу, борющимся с коронавирусом, по 80 тысяч, 50 тысяч и 25 тысяч рублей в месяц соответственно. Также выплаты предусмотрены для сотрудников скорой помощи.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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