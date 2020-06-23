Адвокат Ефремова переложил вину за ДТП на очевидцев

Очевидцы аварии с участием актера Михаила Ефремова могли нанести травмы водителю, извлекая его из искореженной машины. Об этом заявил адвокат артиста Эльман Пашаев.
«Пострадавшего нельзя было перемещать», — приводит его слова «Пятый канал». По словам адвоката, свидетели происшествия должны были дождаться приезда скорой помощи.
Его высказывание прокомментировал политолог Армен Гаспарян. «То есть теперь люди виноваты. А Ефремов уже как бы и не очень виноват», — цитирует его «
Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 8 июня. Актер в состоянии опьянения выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Ее водитель Сергей Захаров позднее скончался в больнице, а артист был взят под домашний арест до 9 августа. Ранее Эльман Пашаев заявлял, что родственники водителя, погибшего в ДТП с артистом Михаилом Ефремовым, пытаются заработать на инциденте.
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