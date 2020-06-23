Адвокат Ефремова переложил вину за ДТП на очевидцев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спектакль
Михаил Ефремов устроил аварию 8 июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Очевидцы аварии с участием актера Михаила Ефремова могли нанести травмы водителю, извлекая его из искореженной машины. Об этом заявил адвокат артиста Эльман Пашаев.

«Пострадавшего нельзя было перемещать», — приводит его слова «Пятый канал». По словам адвоката, свидетели происшествия должны были дождаться приезда скорой помощи.

Его высказывание прокомментировал политолог Армен Гаспарян. «То есть теперь люди виноваты. А Ефремов уже как бы и не очень виноват», — цитирует его «Царьград».

Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 8 июня. Актер в состоянии опьянения выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Ее водитель Сергей Захаров позднее скончался в больнице, а артист был взят под домашний арест до 9 августа. Ранее Эльман Пашаев заявлял, что родственники водителя, погибшего в ДТП с артистом Михаилом Ефремовым, пытаются заработать на инциденте.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Знаменитости Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...