Адвокат Ефремова переложил вину за ДТП на очевидцев

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Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 8 июня. Актер в состоянии опьянения выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Ее водитель Сергей Захаров позднее скончался в больнице, а артист был взят под домашний арест до 9 августа. Ранее Эльман Пашаев заявлял, что родственники водителя, погибшего в ДТП с артистом Михаилом Ефремовым, пытаются заработать на инциденте.

Его высказывание прокомментировал политолог Армен Гаспарян. «То есть теперь люди виноваты. А Ефремов уже как бы и не очень виноват», — цитирует его « Царьград ».

«Пострадавшего нельзя было перемещать», — приводит его слова « Пятый канал ». По словам адвоката, свидетели происшествия должны были дождаться приезда скорой помощи.

Очевидцы аварии с участием актера Михаила Ефремова могли нанести травмы водителю, извлекая его из искореженной машины. Об этом заявил адвокат артиста Эльман Пашаев.

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