Адвокат Ефремова обвинил родных погибшего в желании заработать

Михаил Ефремов неоднократно предлагал деньги семье погибшего Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Родственники водителя, погибшего в ДТП с артистом Михаилом Ефремовым, пытаются заработать на инциденте. Об этом рассказал адвокат Эльман Пашаев.

«Все не отказались бы заработать. Но это не влияет ни на приговор, ни на сумму морального ущерба», — заявил Пашаев. Адвокат подчеркивает, что ранее Ефремов пытался помочь родственникам и предлагал им сумму, превышающую компенсацию, которую могут присудить в качестве морального ущерба, однако те отказались.

Пашаев добавил, что проведет жесткий разговор с Ефремовым и запретит ему предлагать деньги родственникам погибшего. «Теперь, сколько суд решит, столько мы и возместим», — добавил он.

Ранее Эльман Пашаев рассказал, что его подзащитный во время допроса сам изъявил желание отправиться в колонию или СИЗО, сообщает « Царьград» . По словам адвоката, за свою карьеру он редко встречал таких добросовестных людей.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня на Смоленской площади в Москве. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения артист на своем автомобиле пересек двойную сплошную и врезался в фургон доставки. Его водитель скончался от полученных травм.

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