После разблокировки Telegram данные пользователей утекли в сеть

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4 июня Telegram решили разблокировать в России. Мессенджер оставался вне закона два года.

Предположительно в файле содержится информация о нескольких миллионах пользователей. Данные файла весят 900 мегабайт, пишет телеканал 360 . Telegram уверяет, что большая часть информации из документа уже недействительна. К тому же 70% «слитых» аккаунтов принадлежат гражданам Ирана. Только 30% пользователей, чьи данные попали в сеть — россияне, говорят в компании.

«При проверке через программу редакция нашла телефонные номера по никам в Telegram, в том числе номера сотрудников редакции. На данный момент непонятно, сколько точно пользователей оказались в базе», — сообщает портал KOD.RU.

В даркнете обнаружились данные миллионов пользователей мессенджера Telegram. Идентификаторы и номера пользователей нашли с помощью специальной программы.

В сети оказались номера телефонов и идентификаторы пользователей Фото: Анна Майорова © URA.RU

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