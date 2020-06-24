23 июня 2020

После разблокировки Telegram данные пользователей утекли в сеть

© Служба новостей «URA.RU»
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Приложение Telegram. Екатеринбуг, мессенджер, telegram, приложение
В сети оказались номера телефонов и идентификаторы пользователей Фото: Анна Майорова © URA.RU

В даркнете обнаружились данные миллионов пользователей мессенджера Telegram. Идентификаторы и номера пользователей нашли с помощью специальной программы.

«При проверке через программу редакция нашла телефонные номера по никам в Telegram, в том числе номера сотрудников редакции. На данный момент непонятно, сколько точно пользователей оказались в базе», — сообщает портал KOD.RU.

Предположительно в файле содержится информация о нескольких миллионах пользователей. Данные файла весят 900 мегабайт, пишет телеканал 360. Telegram уверяет, что большая часть информации из документа уже недействительна. К тому же 70% «слитых» аккаунтов принадлежат гражданам Ирана. Только 30% пользователей, чьи данные попали в сеть — россияне, говорят в компании.

4 июня Telegram решили разблокировать в России. Мессенджер оставался вне закона два года.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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