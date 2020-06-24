Экономисты связали пополнение валютных вкладов с турсезоном

Россияне начали готовиться к поездкам в другие страны Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Объемы валютных вкладов россиян начали увеличиваться из-за открытия турсезона и снятия ограничений в ряде стран. Как рассказали URA.RU экономисты, сейчас граждане начали активно пополнять валютные вклады, чтобы подготовиться к зарубежным поездкам.

«Валютные вклады — отличный рабочий инструмент для поездок в другие страны. Особенно сейчас, когда во многие страны уже можно выехать. Поэтому сейчас покупать валюту целесообразно, — считает финансовый консультант, гендиректор компании „Организация личных финансов“ Алена Никитина. — И в принципе, если человек часто путешествует, ему выгодно открыть валютный счет, куда он просто регулярно складывает определенную сумму денег, чтобы выехать в отпуск за границу».

Вместе с тем эксперт отметила, что на решение пополнить валютные вклады могло повлиять небольшое падение курса валюты, в связи с чем многие россияне решили хранить свои сбережения не в рублях. «У многих россиян есть план-минимум: хранить средства в недвижимости и валюте. В последнее время некоторые граждане стали вкладываться в акции и покупают валюту для того, чтобы торговать бумагами на зарубежных рынках», — уточнила Никитина.

С тем, что на решение россиян пополнить валютные вклады могло повлиять открытие турсезона, также согласился экономист Виталий Колташов. «Вне всякого сомнения, открытие границ имеет отношение к такому поведению. И люди действительно стараются приобрести или разместить валюту на своих счетах, чтобы подготовиться к поездке. Но с точки зрения приобретения зарубежного тура это действие выглядит бессмысленным. Поэтому такое поведение связано не только с настроем на летний сезон, но и с опасениями россиян по поводу устойчивости курса российской валюты в этом году», — считает эксперт.

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