Россияне начали возвращать валюту в банки

Граждане РФ положили на депозиты 721,1 млн долларов в мае Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В мае объем валютных вкладов Россиян вырос впервые с начала года. Об этом говорят данные статистики Банка России.

«Когда в России постепенно снимали режим самоизоляции из-за пандемии, граждане начали пополнять валютные вклады», — пишет РБК. Отмечается, что за месяц объем средств на депозитах вырос на 721,1 млн долларов. По данным издания, пока россияне вернули лишь 8,7% от средств, которые забрали из банков с начала текущего года.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов заявил, что рост валютных вкладов связан со снижением беспокойства граждан по поводу экономической ситуации в стране, пишет агентство Nation News. Ранее россияне массово забирали деньги из банков. С начала года объем валютных вкладов сократился на 8,3 млрд долларов. В Центробанке отток валюты связали с тем, что население не получает доходов и тратит денежные накопления.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.