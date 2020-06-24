Россияне начали возвращать валюту в банки

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Граждане РФ положили на депозиты 721,1 млн долларов в мае Фото: Александр Мамаев © URA.RU
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Экономический кризис 2020

В мае объем валютных вкладов Россиян вырос впервые с начала года. Об этом говорят данные статистики Банка России.

«Когда в России постепенно снимали режим самоизоляции из-за пандемии, граждане начали пополнять валютные вклады», — пишет РБК. Отмечается, что за месяц объем средств на депозитах вырос на 721,1 млн долларов. По данным издания, пока россияне вернули лишь 8,7% от средств, которые забрали из банков с начала текущего года.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов заявил, что рост валютных вкладов связан со снижением беспокойства граждан по поводу экономической ситуации в стране, пишет агентство Nation News. Ранее россияне массово забирали деньги из банков. С начала года объем валютных вкладов сократился на 8,3 млрд долларов. В Центробанке отток валюты связали с тем, что население не получает доходов и тратит денежные накопления.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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