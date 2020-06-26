Большинство жителей Челябинска позитивно оценили работу мэра Натальи Котовой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Почти 52% жителей Челябинска положительно оценивают работу мэра Натальи Котовой. Большинство из тех, кто доволен деятельностью главы, — мужчины, сообщил URA.RU директор исследовательского центра «МарС» Иван Полукаров по итогам нового соцопроса.

«Мы фиксируем переток общественного мнения из группы отрицательно оценивающих работу новой главы города в пользу позитивно-настроенных. Мэр встретилась с множеством вызовов, начиная скандальной историей строительства хирургического комплекса, заканчивая долгим карантином из-за коронавируса. Однако с приходом теплых дней в городе продолжилось благоустройство. И это оценили жители. Причем, среди положительного рейтинга есть тенденция большего доверия среди мужской аудитории (+4,1% от среднего положительного рейтинга)», — полагает эксперт.

Индекс оценки [все позитивные проценты минус негативные] работы Котовой в июне составил +39 пунктов против +22 пунктов в декабре 2019 года. 51,8% (+14,8%) опрошенных положительно оценивают ее работу, обратной позиции придерживаются 12,8% (—3,2%) респондентов. Не смогли оценить деятельность мэра 35,6% (-12,4%) горожан. Отрицательно работу Котовой чаще оценивает молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (17,6%).

Участниками телефонного опроса, проведенного с 18 по 21 июня, стали 400 совершеннолетних жителей Челябинска. Исследование проводилось по квотной, половозрастной и районированной выборке, через специализированный колл-центр, звонками на мобильные телефоны. Статистическая погрешность не превышает 5%.

Фото: ИЦ «МарС»