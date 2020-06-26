Сотрудники курганского колледжа жалуются: их заставили голосовать

По словам сотрудников колледжа, проголосовать нужно до 30 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

По словам сотрудников Курганского базового медицинского колледжа, их заставляют проголосовать за поправки в Конституцию. Об этом их представитель сообщил 26 июня в соцсетях. В областном департаменте здравоохранения данную информацию опровергли.

«Нам стало известно, что директор Курганского базового медицинского колледжа Татьяна Дзюк требует от сотрудников принять участие в голосовании и предоставить в качестве доказательства календарик, который выдает участковая избирательная комиссия», — рассказали в группе социальной сети «ВКонтакте» «Инцидент Шадринск».

По словам обратившегося, проголосовать нужно до 30 июня. Он добавил, что информацию о ходе голосования от представителей колледжа потребовала руководитель областного департамента здравоохранения Лариса Кокорина.

В департаменте ответили, что данная информация, не соответствует действительности. «Принуждения сотрудников учреждений здравоохранения к участию или неучастию в голосовании по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации не было», — объяснили в департаменте. По словам представителей департамента, сотрудников колледжа только проинформировали о возможности принять участие в голосовании.

С 25 июня по 1 июля в России проходит голосование по поправкам в Конституцию. Всем участникам голосования на память выдают календари. В Курганской области действуют 963 избирательных участка.