У председателя избирательного участка в Реже обнаружили COVID-19

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По словам замглавы свердловского Роспотребнадзора Анжелики Пономаревой, расследование случая показало, что члены комиссии имели кратковременный контакт с заболевшим. «Основания для высадки всего состава участковой комиссии отсутствуют», — уточнила она. Известно, что специалисты-дезинфекторы при обработке участка израсходовали 80 литров дезинфицирующего средства. «Участок имеет в наличии все необходимые средства защиты и профилактики», — уточнила Пономарева.

«Председатель с положительным тестом на коронавирус сразу же был отстранен от работы и изолирован, он не имел непосредственных контактов с участниками голосования. Проведено обследование других членов комиссии. Контактные второго порядка находятся под медицинским наблюдением. На участке проведена заключительная дезинфекция, обработано помещение и все контактные поверхности», — уточнила зампредседателя областного избиркома Елена Клименко.

Заболевание было выявлено после собрания всех глав участковых избирательных комиссий города. По информации областного избиркома, встреча проходила с соблюдением требований Роспотребнадзора: участники были в средствах индивидуальной защиты.

У председателя одного из участков для голосования по поправкам в Конституцию в Реже (Свердловская область) обнаружили коронавирус. Об этом URA.RU сообщили в Центре общественного наблюдения Свердловской области.

Председатель с положительным тестом на коронавирус сразу же был отстранен от работы и изолирован Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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