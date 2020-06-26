27 июня 2020
26 июня 2020

У председателя избирательного участка в Реже обнаружили COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
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Голосование по поправкам в Конституцию РФ. Екатеринбург, участковая избирательная комиссия, защитная одежда, избирательный участок, пандемия, общероссийское голосование, covid19, голосование за конституцию, коронавирус, голосование по поправкам в конституцию
Председатель с положительным тестом на коронавирус сразу же был отстранен от работы и изолирован Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

У председателя одного из участков для голосования по поправкам в Конституцию в Реже (Свердловская область) обнаружили коронавирус. Об этом URA.RU сообщили в Центре общественного наблюдения Свердловской области.

Заболевание было выявлено после собрания всех глав участковых избирательных комиссий города. По информации областного избиркома, встреча проходила с соблюдением требований Роспотребнадзора: участники были в средствах индивидуальной защиты.

«Председатель с положительным тестом на коронавирус сразу же был отстранен от работы и изолирован, он не имел непосредственных контактов с участниками голосования. Проведено обследование других членов комиссии. Контактные второго порядка находятся под медицинским наблюдением. На участке проведена заключительная дезинфекция, обработано помещение и все контактные поверхности», — уточнила зампредседателя областного избиркома Елена Клименко.

По словам замглавы свердловского Роспотребнадзора Анжелики Пономаревой, расследование случая показало, что члены комиссии имели кратковременный контакт с заболевшим. «Основания для высадки всего состава участковой комиссии отсутствуют», — уточнила она. Известно, что специалисты-дезинфекторы при обработке участка израсходовали 80 литров дезинфицирующего средства. «Участок имеет в наличии все необходимые средства защиты и профилактики», — уточнила Пономарева.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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