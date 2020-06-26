Режиссер Кирилл Серебренников и другие члены труппы «Седьмой студии» обвиняются в хищении 129 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета на проект «Платформа». В ходе судебного заседания фигуранты дела были признаны виновными . Гособвинение попросило суд приговорить Серебренникова к 6 годам колонии и штрафу в 800 тысяч рублей. В итоге Серебренников получил три года условно и штраф в 800 тысяч рублей, гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин — три года условно и штраф в 200 тысяч рублей, экс-продюсер проекта Алексей Малобродский — два года условно и штраф в размере 300 тысяч. Также суд постановил Серебренникову, Итину и Малобородскому вернуть Минкульту 129 миллионов рублей .

Народный артист России и режиссер Павел Лунгин в интервью «Газете.Ru» дал негативную оценку ситуации вокруг дела в отношении Серебренникова. К нему присоединилась актриса Лия Ахеджакова. В то же время продюсер Иосиф Пригожин заявил, что он не вдавался в подробности дела, однако ему «по-человечески всех жалко, что это случилось».

Среди рядовых пользователей Twitter нашлись и те, кто подошел к делу «Седьмой студии» с юмором.

Известного музыкального критика Артемия Троицкого Facebook заблокировал его аккаунт на три дня за высказывание по делу режиссера.

Журналист Юлия Витязева обратила внимание на людей, которые решили защитить Серебренникова.

Лидер группы «Звери» Рома Билык (более известный как Рома Зверь) высказался, как это резонансное дело повлияет на культуру в стране.

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что Серебренников мог нарушить правила расходования бюджетных средств.

Журналист Алексей Пивоваров предположил, что обвинение Серебренникова в хищении средств может быть ответом на политические высказывания режиссера.

Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам условного срока и штрафу в 800 тысяч рублей по делу «Седьмой студии». Это событие не осталось без внимания, как у простых, так и у именитых пользователей соцсетей. URA.RU собрало подборку самих ярких реакций на приговор Серебренникову.

Кирилла Серебренникова приговорили к трем годам условно и штрафу в 800 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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