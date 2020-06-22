Режиссеру Серебренникову грозит 6 лет тюрьмы

Вину режиссера Кирилла Серебренникова признали доказанной в ходе судебного заседания, которое состоялось 22 июня. Гособвинение попросило приговорить его к шести годам лишения свободы.
«Прошу считать вину Серебренникова доказанной и назначить ему шесть лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — приводит слова прокурора Михаила Резниченко ТАСС. Он также попросил суд назначить режиссеру штраф в размере 800 тысяч рублей.
Согласно судебной экспертизе, театральная труппа «Седьмая студия», получившая из федерального бюджета на проект «Платформа» 216 миллионов рублей, совершила хищение 129 миллионов рублей. Изначально ущерб оценивался в 133 миллиона рублей. По делу «Седьмой студии» также проходят бывший продюсер проекта Алексей Малобродский, гендиректор Юрий Итин и сотрудница Минкультуры Софья Апфельбаум, пишет телеканал 360.
Некоторые артисты вступились за обвиняемых и призывают закрыть дело. Среди них — актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич, а также экс-министр финансов, который сейчас занимает пост главы Счетной палаты, Алексей Кудрин. Перед началом суда деятели искусства собрали более трех тысяч подписей в защиту фигурантов дела и направили письмо главе Минкультуры Ольге Любимовой, сообщает «
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.