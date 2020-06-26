27 июня 2020

Суд огласил приговор режиссеру Серебренникову. ВИДЕО реакции россиян

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Басманного суда о вынесении решения о мере пресечения по уголовному делу Кириллу Серебренникову. Москва, серебренников кирилл
Кирилл Серебренников признан виновным в хищении 129 млн рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам условного срока за хищение 129 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Серебренников получил условный срок. Итин и Малобродский тоже получили условные сроки», — пишет агентство. Сотруднице Минкульта Софье Апфельбаум, признанной виновной в халатности, назначили штраф в 100 тысяч рублей, однако из-за истечения срока давности сняли обязательство выплачивать его.

Суд признал вину Серебренникова, экс-продюсера проекта Алексея Малобродского, гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина в хищении средств. Итин получил три года условно и штраф в 200 тысяч рублей, Малобродский — два года условно и штраф в размере 300 тысяч. Серебренникову, помимо трех лет условно, назначен штраф в размере 800 тысяч рублей.

Кроме того, суд постановил Серебренникову, Итину и Малобородскому вернуть Минкульту 129 миллионов рублей. Всем троим, по данным СМИ, будет запрещено занимать административные должности. Собравшиеся у здания суда люди встретили новость об оглашении приговора громкими аплодисментами и одобрительными возгласами.

Суд не стал запрещать Серебренникову руководящие должности в театре. По словам адвоката режиссера, защита будет думать, обжаловать ли условный приговор, уточняет РИА «Новости».

Ранее гособвинение ранее просило суд приговорить Серебренникова к шести годам колонии и штрафу в 800 тысяч рублей, напоминает РАПСИ. В ходе заседания режиссер заявил, что никогда не совершал нечестных поступков. По его словам, обвинение построено на показаниях бухгалтеров, которые обналичивали деньги «Платформы», и «на их вранье было сфабриковано театральное дело».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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