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Ранее гособвинение ранее просило суд приговорить Серебренникова к шести годам колонии и штрафу в 800 тысяч рублей, напоминает РАПСИ . В ходе заседания режиссер заявил, что никогда не совершал нечестных поступков. По его словам, обвинение построено на показаниях бухгалтеров, которые обналичивали деньги «Платформы», и «на их вранье было сфабриковано театральное дело ».

Суд не стал запрещать Серебренникову руководящие должности в театре. По словам адвоката режиссера, защита будет думать, обжаловать ли условный приговор, уточняет РИА «Новости».

Кроме того, суд постановил Серебренникову, Итину и Малобородскому вернуть Минкульту 129 миллионов рублей. Всем троим, по данным СМИ, будет запрещено занимать административные должности. Собравшиеся у здания суда люди встретили новость об оглашении приговора громкими аплодисментами и одобрительными возгласами.

Суд признал вину Серебренникова, экс-продюсера проекта Алексея Малобродского, гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина в хищении средств. Итин получил три года условно и штраф в 200 тысяч рублей, Малобродский — два года условно и штраф в размере 300 тысяч. Серебренникову, помимо трех лет условно, назначен штраф в размере 800 тысяч рублей.

«Серебренников получил условный срок. Итин и Малобродский тоже получили условные сроки», — пишет агентство. Сотруднице Минкульта Софье Апфельбаум, признанной виновной в халатности, назначили штраф в 100 тысяч рублей, однако из-за истечения срока давности сняли обязательство выплачивать его.

Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам условного срока за хищение 129 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

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