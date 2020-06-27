Врач отметил тревожные симптомы при вакцинации от коронавируса

Температура не должна держаться больше двух дней Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Добровольцев, участвующих в испытании российской вакцины от коронавируса, должен насторожить ряд опасных симптомов. Как предупредил заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова РАМН, профессор Михаил Костинов о сильной реакции на препарат может указывать высокая температура на протяжении нескольких дней, а также уплотнения в месте, где была введена доза вакцины.

Профессор пояснил, что «нормальным» является повышение температуры до 37,5 до 38,5 градусов, однако если держится температура выше 38,6 градусов, то это указывает на «сильную реакцию», пишет РИА «Новости».

Костинов отметил, что сильные реакции в зависимости от препарата должны быть минимальны: один на тысячу или на сто тысяч. «Когда вводят инъекцию, на месте укола может быть покраснение, но диаметр покраснения, а главное — уплотнения, не должен быть больше восьми сантиметров», — отметил профессор. Он подчеркнул, что реакция на вакцину в виде температуры и покраснений не должна держаться более двух дней.

Ранее сообщалось, что добровольцы, участвующие в клинических испытаниях вакцины от коронавируса, после введения препарата чувствуют себя хорошо. Они находятся под наблюдением в военном госпитале имени Бурденко. Испытания вакцины, разработанной для профилактики коронавируса, проводятся Министерством обороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. С момента вакцинации первой группы добровольцев прошла неделя. Теперь вакцинацию предстоит пройти второй группе добровольцев из 20 человек. Их ждет месяц изоляции, сообщает телеканал 360.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова также анонсировала, что в ближайшие две недели будет готова к клиническим испытаниям вакцина от коронавируса, созданная научным центром «Вектор».

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