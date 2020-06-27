Богатые россияне взвинтили цены в отелях на Черном море

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Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что с 1 июля туристов начнут принимать 67 российских регионов, напоминает RT.

Мкртчян спрогнозировал, чо на южные курорты РФ впервые отправятся жители Дальнего Востока, которые ранее выбирали для отдыха Китай, Таиланд, Корею или Японию.

Мкртчян отметил, что номера, которые раньше стоили 10 тысяч рублей в сутки, уже взвинтили цены до 15 тысяч рублей. Однако повышенный ценник не остановил туристов, части отелей из-за высокого спроса пришлось остановить продажи.

«Им нужна большая территория, мини-клуб, бассейны, анимация и прочие услуги, нужен хороший номер, а не меблированные комнаты», — пояснил РИА «Новости» гендиректор сети туристических агентств «Розовый слон» Александр Мкртчян.

На черноморских курортах резко взлетели цены на четырех- и пятизвездочные отели, так как они стали пользоваться спросом у обеспеченных россиян. Не сумев отправиться на отдых за границу, состоятельные сограждане атаковали гостиницы с хорошими условиями проживания.

Цены в отелях у моря стали в полтора раза дороже Фото: Александр Елизаров © URA.RU

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