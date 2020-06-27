Всего с начала пандемии в регионе выявлено 3529 заражений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае снижается количество заражений коронавирусом. В регионе выявлены 55 новых заразившихся. Днем ранее больных было 59. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

«В Пермском крае выявлено 55 новых случаев заражения COVID-19: 31 человек проходит лечение в больницах, 24 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей», — передает оперштаб. За сутки в регионе выздоровели 99 человек. Умер один пациент.

Всего за время пандемии в регионе выявлено 3529 заражений. Выздоровели 2392 человека, умерли 74.

Ранее сообщалось, что число заражений в регионе снижается с 24 июня, когда было зафиксировано 89 случаев. Следующий день дал 61 положительный диагноз. 26 июня зафиксировано 58 зараженных.