26 июня 2020
25 июня 2020

В Пермском крае могут отменить карантин. Число зараженных уменьшается третий день

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации. Курган , перчатки, резиновые перчатки, дистанция, нормы гигиены, санитарная норма, маски медицинские
Всего с начала пандемии в регионе выявлено 3529 заражений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Пермском крае снижается количество заражений коронавирусом. В регионе выявлены 55 новых заразившихся. Днем ранее больных было 59. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

«В Пермском крае выявлено 55 новых случаев заражения COVID-19: 31 человек проходит лечение в больницах, 24 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей», — передает оперштаб. За сутки в регионе выздоровели 99 человек. Умер один пациент.

Всего за время пандемии в регионе выявлено 3529 заражений. Выздоровели 2392 человека, умерли 74.

Ранее сообщалось, что число заражений в регионе снижается с 24 июня, когда было зафиксировано 89 случаев. Следующий день дал 61 положительный диагноз. 26 июня зафиксировано 58 зараженных.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», viber-канале «Пермь» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...