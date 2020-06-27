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Ранее The New York Times опубликовала материал, в котором обвиняет Россию в выдаче премий талибам за убийство американских военных в Афганистане. Однако МИД РФ опроверг эту информацию. Более того РФ считает, что статья является вбросом американской разведки, пишет Life .

«Это достаточно опасная ситуация, связанная с введением санкций», — уверен он. Казанцев объяснил, что в публикации есть обвинения в адрес администрации президента США Дональда Трампа, которая, якобы, старается скрыть от общественности факт вознаграждений.

Статья The New York Times, в которой говорится, что Россия якобы предлагала вознаграждение за убийство американских военнослужащих в Афганистане, может иметь серьезные последствия. В том числе, РФ могут грозить новые санкции, высказал мнение в разговоре с URA.RU главный научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев.

Дональд Трамп якобы старается скрыть от общественности факт вознаграждений за убийства военных Фото: miliman/pickupimage.com

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