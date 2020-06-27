27 июня 2020

России грозят санкции из-за статьи об убийствах военных США

© Служба новостей «URA.RU»
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Дональд Трамп якобы старается скрыть от общественности факт вознаграждений за убийства военных Фото: miliman/pickupimage.com

Статья The New York Times, в которой говорится, что Россия якобы предлагала вознаграждение за убийство американских военнослужащих в Афганистане, может иметь серьезные последствия. В том числе, РФ могут грозить новые санкции, высказал мнение в разговоре с URA.RU главный научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев.

«Это достаточно опасная ситуация, связанная с введением санкций», — уверен он. Казанцев объяснил, что в публикации есть обвинения в адрес администрации президента США Дональда Трампа, которая, якобы, старается скрыть от общественности факт вознаграждений.

Ранее The New York Times опубликовала материал, в котором обвиняет Россию в выдаче премий талибам за убийство американских военных в Афганистане. Однако МИД РФ опроверг эту информацию. Более того РФ считает, что статья является вбросом американской разведки, пишет Life.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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