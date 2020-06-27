Названы очаги коронавируса вокруг Москвы

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30 мая лидером по числу заражений COVID-19 был Подольск. За сутки там фиксировалось 103 случая заражения. Среди наиболее зараженных мест в Подмосковье также были Красногорск, Королев, Одинцово и Люберцы.

Тем не менее, в Подмосковье есть девять округов, где за сутки не нашли случаев коронавируса вообще, говорят в оперштабе. Среди них Власиха, Звездный городок, Красноармейск, Лотошино, Молодежный, Рошаль, Серебряыне пруды, Талдом и Шаховская.

«В подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа», — передает оперштаб. В статистике по коронавирусу в Подмосковье учитываются постоянные жители региона и те, кто находился там в момент выявления заболевания.

Самое больше количество заражений, 38 случаев, нашли в Дзержинском городском округе. Вторым по списку стал Сергиево-Посадский округ, где нашли 21 заражение. Третье место у Люберцев, там COVID подтвердился у 20 человек. В Одинцовском округе, Химках и Коломенском округе выявили по 19,17 и 14 заражений соответственно.

Стало известно, в каких округах Московской области наибольшее число случаев заражения COVID-19 за сутки. Лидеров по заболеваемости назвал местный оперативный штаб. Многие больные — жители других регионов России, рассказали в оперштабе.

Оперштаб рассказал о подмосковных округах, где самый высокий прирост заражений COVID Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

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