В Роскачестве дали советы по выбору шашлыка

Выбрать правильный шашлык — целая наука Фото: Александр Мамаев © URA.RU

При выборе маринованного мяса для шашлыка эксперты Российской системы качества (Роскачество) советуют обращать внимание на упаковку, запах и цвет мяса, а также количество ингридиентов в маринаде — чем их больше, тем выше вероятность, что сам шашлык плохого качества.

В Роскачестве советуют выбирать мясо у известного изготовителя и при покупке обращать внимание на этикетку. «Состав продукта должен быть максимально простым, как если бы вы мариновали шашлык сами в домашних условиях», — приводит слова доктора технических наук, профессора Анастасии Семеновой «Российская газета».

Специалист указывает, что нужно также посмотреть категорию мясного полуфабриката. Так, из мяса категории А и Б получится постный шашлык с низким содержанием жировой и соединительной тканей. Если же на этикетке категория Г или Д, то биологическая ценность мяса снижена, в нем высокое содержание жира и соединительной ткани, при этом белка, незаменимых аминокислот, а также витаминов группы В, железа и цинка гораздо меньше.

Специалисты предлагают обращать внимание на вид мяса — куски должны быть одинакового размера, а их структура плотной. Придется отказаться от шашлыка в белом соусе (на основе майонеза или кефира), если его более получаса нужно везти на дачу или за город. От скисшего полуфабриката значительно повышается риск пищевых отравлений.

Ранее специалисты Роскачества обнаружили в курином филе российских и белорусских производителей следы хлора и антибиотиков. Исполнительный директор «Союза сыроваров России» Николай Перов сообщил Nation News, что хлор для организма человека куда менее вреден, нежели антибиотики в мясе животных.

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