Путин объяснил, откуда берутся деньги для выплат россиянам

Владимир Путин рассказал, что бюджет России с начала нулевых увеличился в 50 раз Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Деньги для выплат россиянам и для поддержания экономики есть в резервах бюджета. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Бюджет России с начала 2000-х увеличился в 50 раз. Если сравнивать с 1990-ми годами, сегодня Россия — это другая страна», — рассказал Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1». Глава государства напомнил о «хроническом дефиците» бюджета, который наблюдался в начале века, и отметил, что сейчас экономика страны стала сильнее.

Ранее Владимир Путин рассказал, что в ближайшем будущем инфляция в России достигнет показателя в 4%. Также он отметил, что сделанное в экономике за последние годы поможет России выйти из пандемии с минимальными потерями.

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