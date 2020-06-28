Путин заявил, что инфляция в России сохранится на уровне 4%

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
По мнению Владимира Путина, Россия выйдет из пандемии с минимальными потерями Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Экономический кризис 2020

В ближайшем будущем инфляция в России достигнет показателя в 4%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Сейчас у нас по году было 3%. Даже в условиях сегодняшнего дня мы ставим себе ориентир 4%, и, скорее всего, где-то около 4% и будет», — заявил глава государства в эфире программы на телеканале «Россия 1». При этом он отметил, что сделанное в экономике за последние годы поможет России выйти из пандемии с минимальными потерями.

Ранее Путин заявил, что эпидемия коронавируса в России пошла на спад. После снятия ряда ограничений национальная валюта РФ стала укрепляться, а инфляция в стране немного замедлилась, пишет агентство Nation News. До этого Международный валютный фонд прогнозировал, что инфляция в России составит в 2020 и 2021 годах 3,1% и 3% соответственно, передает телеканал 360. Однако инфляцию в 4% прогнозировал и глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, по мнению которого рисков для высокой инфляции практически нет, и глава Министерства экономического развития РФ Максим Решетников.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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