Дмитрий Соколов заявил, что телеведущая сама спровоцировала конфликт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Никакого нападения на съемочную группу журналистки Ксении Собчак на территории Среднеуральского монастыря не было. Телеведущая сама спровоцировала скандал после просьбы покинуть монастырь, заявил участник «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов.

«Их без благословения никто не пускал. Они с камерами поперлись туда, где люди молятся. Им сказали: „Выйдите“, а они ломятся. Ксюша реально шальная», — заявил Соколов изданию «Подъем». По словам актера, на Собчак и ее съемочную группу никто не нападал — их спокойно вывели за территорию монастыря, а все остальное — не более чем провокация.

Ранее телеведущая вместе со своей съемочной группой приехала в Среднеуральский женский монастырь для освещения скандала вокруг захвата монастыря опальным схиигуменом Сергием (Николаем Романовым). Уже на территории у нее произошел конфликт со сторонниками старца, который, по словам Собчак, закончился дракой.

Как поделилась телеведущая с URA.RU, на следующий день она и двое человек из команды с различными травмами обратились в больницу. Заявление съемочной группы о нападении зарегистрировали в полиции.

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