Собчак раскрыла планы после нападения в монастыре отца Сергия

Ксения Собчак намерена продолжить съемки фильма Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Несмотря на нападение в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, телеведущая Ксения Собчак намерена продолжить работу над фильмом о насилии над несовершеннолетними в стенах монастыря. Об этом заявила сама Собчак в разговоре с корреспондентом URA.RU.

«Мы будем заканчивать работу над фильмом. Пару дней еще пробудем в Екатеринбурге», — рассказала Ксения Собчак.

Телеведущая вместе со съемочной командой приехала в Среднеуральский женский монастырь, которым руководит опальный схиигумен Сергий (Николай Романов), для съемок фильма. Позже между Собчак и ее командой произошел конфликт с монахинями и сторонниками Сергия. По словам Собчак, нападавшие разбили камеру, ее саму толкнули на землю и держали, а еще двоих человек избили.

Как поделилась телеведущая с URA.RU, 27 июня она и двое человек из команды сняли побои в больнице. «У меня на бедре огромный синяк. Упала сильнее, чем ожидала — там были камни, поэтому получилось неудачно. Режиссеру наложили гипс, у него сломана кисть руки», — рассказала Собчак. Заявление съемочной группы о нападении зарегистрировали в полиции. Сейчас телеведущая и ее команда готовятся к суду.

Ранее Собчак заявила, что приверженцы схиигумена Сергия стерли все материалы, которые ее команда записала на территории монастыря. «Будем восстанавливать материалы и готовить иски», — уточнила телеведущая, заявив, что вскоре выпустит большой фильм про «весь этот Православный Талибан».

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