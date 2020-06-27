У Команды Собчак стерли все записи с камеры. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак приехала в Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, в котором находится скандально известный схиигумен Сергий. На территории обители у Собчак и ее съемочной команды произошел конфликт с монахинями и сторонниками Сергия. URA.RU собрало все факты, которые известны об этой истории.

Телеведущая сообщила, что нападавшие разбили камеру, ее саму толкнули на землю и держали, а еще двоих человек избили. Оператор Ксении Собчак Сергей Ерженков уточнил, что камера вместе с подключенным к ней дополнительным оборудованием стоит 260 тысяч рублей. Монахиней, которую Собчак обвинила в избиении, оказалась завканцелярией Татьяна. Ее имя назвали прихожане монастыря.

Собчак и Кристина, которая заявляет, что подвергалась истязаниям в монастыре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Когда на место прибыла полиция, телеведущая и сторонник отца Сергия Всеволод Могучев устроили громкие разборки. Могучев несколько раз подходил к Собчак и просил ее извиниться.

Сама Собчак рассказала, что приехала в монастырь для съемок фильма о насилии над несовершеннолетними. Вместе с телеведущей прибыла девушка Кристина, которая заявила о том, что ее и других подростков в прошлом избивали на территории монастыря.

Позднее Собчак опубликовала полное видео нападения на ее съемочную группу. На кадрах видно, как монахиня преграждает путь журналистке, куда бы та ни пошла. Затем у оператора съемочной группы отбирают камеру. На видео также попал момент того, как бьют бывшего послушника монастыря Филиппа, который приехал вместе с журналисткой. Удалось запечатлеть и падение Собчак на землю. Монахиня пыталась схватить журналистку, и та, попятившись назад, споткнулась о бордюр.

После происшествия с Собчак к монастырю приехал участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов. Он едва не полез в драку с представителями местных СМИ из-за того, что не хотел, чтобы его фотографировали.

Участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов вступил в конфликт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководитель отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло сообщил, что екатеринбургская епархия изучает ситуацию, связанную с нападением на журналистку и ее команду. Также в Екатеринбургской епархии посоветовали представителям прессы не посещать монастырь и напомнили, что с самого начала просили журналистов не нагнетать ситуацию, так как там «сложилась духовно нездоровая обстановка».

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заступилась за Собчак. Поклонская отметила, что по-настоящему верующий человек не будет поднимать руку на тех людей, которые пришли к нему и на действия монахинь нужно реагировать так, как того требует закон.

В отделе полиции №28 в Среднеуральске Собчак вернули оборудование, которое отняли в монастыре. Телеведущая заявила, что приверженцы схиигумена Сергия стерли все материалы, которые ее команда записала на территории монастыря. Представитель отца Сергия Всеволод Могучев отметил, что не знает, были ли записи на флешке. Он выразил мнение, что весь инцидент — PR-кампания перед выходом фильма Ксении Собчак об отце Сергии и его монастыре. URA.RU продолжает следить за развитием событий.

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