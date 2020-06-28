28 июня 2020

ЦИК РФ: 30 млн россиян проголосовали по поправкам к Конституции

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация голосования по поправкам к Конституции РФ в ЦИК. Москва, презентация, памфилова элла, голосование, масочный режим, поправки в конституцию
Элла Памфилова представила данные по явке Фото: Антон Белицкий © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

За три дня голосования по поправкам к Конституции проголосовало более 30 млн россиян. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Проголосовало 30 917 512 граждан, явка — 28,46%», — приводит ТАСС ее слова. Памфилова уточнила, что в эти данные включены результаты онлайн голосования.

Голосование по поправкам проходит в России с 25 июня по 1 июля включительно. Участки работают с 8:00 до 20:00. Также с 25 по 30 июня включительно организовано голосование вне избирательных участков — на придомовых территориях.

Дистанционное онлайн голосование доступно для москвичей и жителей Нижегородской области. Кроме того россияне могли использовать механизм мобильный избиратель и выбирать участок не по месту прописки, а в месте пребывания. В местах для голосования избирателям выдают брошюры, объясняющие суть поправок, включая защиту русского языка, индексации пенсий и закрепление основы для сильного президента.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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