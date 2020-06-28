ЦИК РФ: 30 млн россиян проголосовали по поправкам к Конституции

За три дня голосования по поправкам к Конституции проголосовало более 30 млн россиян. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
«Проголосовало 30 917 512 граждан, явка — 28,46%», — приводит ТАСС ее слова. Памфилова уточнила, что в эти данные включены результаты онлайн голосования.
Голосование по поправкам проходит в России с 25 июня по 1 июля включительно. Участки работают с 8:00 до 20:00. Также с 25 по 30 июня включительно организовано голосование вне избирательных участков — на придомовых территориях.
Дистанционное онлайн голосование доступно для москвичей и жителей Нижегородской области. Кроме того россияне могли использовать механизм мобильный избиратель и выбирать участок не по месту прописки, а в месте пребывания. В местах для голосования избирателям выдают брошюры, объясняющие суть поправок, включая защиту русского языка, индексации пенсий и закрепление основы для сильного президента.
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