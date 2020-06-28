28 июня 2020

Минтруд РФ разъяснил порядок перечисления новых выплат на детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Для получения новых выплат на детей не потребуется подача отдельного заявления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Министерство труда России не будет изменять порядок начисления единовременных выплат в 10 тысяч рублей на детей от трех до 16 лет. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Для перечисления ранее установленных единовременных выплат, как отмечается, был разработан алгоритм электронного обмена данными, который позволил оперативно перевести деньги родителям более 15 млн детей в первый день. Всего на сегодняшний день средства получили родители 21 млн детей.

«Этот же подход и технический алгоритм используются и при назначении новой единовременной выплаты», — говорится в сообщении ведомства. Для получения второй выплаты отдельного заявления не потребуется.

В РФ с апреля по июнь выплачивали по пять тысяч рублей на детей в возрасте до 3 лет. Для семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет была предусмотрена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей. Позже президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных выплатах в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет. Ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников в беседе с URA.RU не исключил, что семьи с детьми смогут получить третью выплату перед началом учебного года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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