Минтруд РФ разъяснил порядок перечисления новых выплат на детей

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

В РФ с апреля по июнь выплачивали по пять тысяч рублей на детей в возрасте до 3 лет. Для семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет была предусмотрена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей. Позже президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных выплатах в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет. Ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников в беседе с URA.RU не исключил, что семьи с детьми смогут получить третью выплату перед началом учебного года.

«Этот же подход и технический алгоритм используются и при назначении новой единовременной выплаты», — говорится в сообщении ведомства. Для получения второй выплаты отдельного заявления не потребуется.

Для перечисления ранее установленных единовременных выплат, как отмечается, был разработан алгоритм электронного обмена данными, который позволил оперативно перевести деньги родителям более 15 млн детей в первый день. Всего на сегодняшний день средства получили родители 21 млн детей.

Министерство труда России не будет изменять порядок начисления единовременных выплат в 10 тысяч рублей на детей от трех до 16 лет. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Для получения новых выплат на детей не потребуется подача отдельного заявления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно