Минтруд РФ разъяснил порядок перечисления новых выплат на детей

Министерство труда России не будет изменять порядок начисления единовременных выплат в 10 тысяч рублей на детей от трех до 16 лет. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Для перечисления ранее установленных единовременных выплат, как отмечается, был разработан алгоритм электронного обмена данными, который позволил оперативно перевести деньги родителям более 15 млн детей в первый день. Всего на сегодняшний день средства получили родители 21 млн детей.
«Этот же подход и технический алгоритм используются и при назначении новой единовременной выплаты», — говорится в сообщении ведомства. Для получения второй выплаты отдельного заявления не потребуется.
В РФ с апреля по июнь выплачивали по пять тысяч рублей на детей в возрасте до 3 лет. Для семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет была предусмотрена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей. Позже президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных выплатах в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет. Ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников в беседе с URA.RU не исключил, что семьи с детьми смогут получить третью выплату перед началом учебного года.
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