Назван срок, когда россиянам могут выдать третью выплату на детей

Выплаты касаются почти 28 млн российских детей Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Не исключено, что семьи с детьми смогут получить третью выплату в размере 10 тысяч рублей перед началом учебного года. Такое предположение в разговоре с URA.RU высказал ведущий эксперт Института современного развития, экономист, автор рубрики «Финансы и инвестиции» в журнале Forbes Никита Масленников.

«Должно быть восстановлено нормальное обучение, не только дистанционное, но и непосредственно в классах. Это требует дополнительной организации и, как всегда, накануне учебного года дополнительных затрат», — объяснил он свою точку зрения. Экономист отметил, что решение о третьей выплате будет зависеть от многих факторов, в том числе — от восстановления доходов россиян во втором полугодии. «Пока что есть дыры и можно предположить, что такого рода выплаты могут состояться», — заявил Масленников.

Однако экономист также назвал причину, из-за которой государство может не захотеть выдавать деньги детям с семьями. «Выплаты по 10 тысяч касаются почти 28 млн детей, а на круг — это 274 млрд. Особого ущерба это не несет, но существенно сокращает резервный фонд правительства», — подчеркнул он. Масленников добавил, что решение по выплатам во многом будет определяться проектировкой бюджета 2021 года и следующей финансовой трехлетки.

В России с апреля по июнь выплачивали по пять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. Для семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет была предусмотрена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей. Позже президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных выплатах в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет. Правительство РФ одобрило вторую выплату Минфину, пишет RNS .

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