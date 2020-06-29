Автоэксперт назвал шесть признаков подготовки к угону машины

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Ранее специалисты рассказывали, как ухаживать за машиной летом. Водителям, в частности, советуют следить за тормозной системой, так как она сильнее изнашивается от высоких температур, передает RT .

Любые повреждения на машине также говорят о возможной подготовке к угону, подчеркивает Милешкин. Отогнутый подкрылок, поврежденные личинки замков и различные прорези в деталях говорят о том, что авто выбрано в качестве жертвы, заключил автоэксперт.

Ситуация, в которой машина была обнаружена незапертой, тоже говорит о возможной работе злоумышленников — предупреждает Милешкин — они могли готовиться к угону или просто не успели довести дело до конца. Также, по словам эксперта, стоит обращать внимание на посторонние предметы, появляющиеся на машине — подкладывая под дворник газету, преступники могут проверять, как часто автомобиль навещают владельцы.

Угонщики могут воспользоваться доверчивостью водителя и разыграть целый спектакль, изображая, что им нужна помощь, отметил эксперт. Кроме того, он предупредил, что сбои в работе сигнализации должны насторожить водителя и навести на мысль, что машину «прощупывают».

«Их цель — выяснить, как защищена ваша машина. Контакты могут найти через различные базы, доступные преступникам», — заявил РИА «Новости» Милешкин. Он отметил, что преступникам проще действовать, если в сети выставлено объявление о продаже машины.

Перед угоном автомобиля злоумышленники могут разными способами проверять свою жертву, в том числе, с помощью телефонных звонков. Об этом рассказал автоэксперт Кирилл Милешкин.

Угонщики нередко «прощупавают» машины перед угоном Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

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