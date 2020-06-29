Россия меняет условия въезда для иностранцев

Иностранцы смогут оформлять российские визы, не выходя из дома Фото: Владимир Андреев © URA.RU

С января 2021 года по всей территории России начнут действовать электронные визы. Соответствующий законопроект МИДа был принят Госдумой в первом чтении. Представители туриндустрии надеются, что это позволит поднять отрасль, пострадавшую из-за пандемии коронавируса. В МИД России призывают не торопиться с повсеместным введением электронных виз.

«Законопроект… позволит гражданам 53 стран с 1 января 2021 года оформлять для въезда визы в электронной форме. Либерализация коснется стран-членов Евросоюза, Китая, Японии, Индии, Турции и ряда других государств», — пишет « Коммерсант» . Ранее электронные визы действовали в качестве эксперимента в Калининградской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в Дальневосточном федеральном округе.

Как заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов, иностранцы, заполнив заявление на сайте МИД, получат визу не более чем через четыре дня и смогут воспользоваться ей в течение 60 дней. Но поездка в РФ не может длиться дольше 16 дней. Стоить электронная виза будет около 50 долларов, детям до шести лет оформлять ее будут бесплатно.

В будущем визы такого формата могут стать многократными, отметил Иванов, а срок их действия увеличится до 90-120 дней. Но в МИД считают, что вводить такую систему нужно постепенно, поскольку это может привести к росту нелегальной миграции. По данным правоохранительных органов, Россию до сих не покинули более двух тысяч любителей футбола, въехавших в страну в 2018 году по паспорту болельщика.

В то же время представители туриндустрии считают, что процесс введения электронных виз, наоборот, нужно ускорить. Жесткие правила тормозят развитие въездного туризма, считают они. В Ростуризме предлагают ввести электронные визы сроком на пять лет, по аналогии с шенгенскими. В МИДе в ответ напоминают, что сейчас въезжать в Россию без виз могут граждане 60 стран, а с электронными визами к ним добавятся еще 53 государства. Однако предложения о большей либерализации визового режима рассматриваются. Сейчас в МИД разрабатывают проект о выдаче электронных виз на шесть месяцев с перспективой продления этого срока до года.

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