В России придумали, как привлечь больше иностранцев в страну

Россия сможет получить больше туристов за счет введения электронных виз Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Однократные электронные визы для въезда в Россию избавят потенциальных туристов от ряда препятствий и послужат увеличению турпотока в РФ. Об этом в беседе с URA.RU заявил председатель организации «Всероссийское объединение туристов», генеральный директор Клуба защиты прав туриста Дмитрий Давыденко. Так он прокомментировал введение в России с 2021 года однократных электронных виз.

Ранее замминистра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что введение однократных электронных виз окажет значительное влияние на увеличение поездок в Россию. Соответствующее предложение МИД подготовил в апреле. После этого правительство внесло законопроект в Госдуму.

«Существенное упрощение визового режима — это очень хорошее, знаковое событие для туристической отрасли. Это решение приведет за собой увеличение турпотока, так как избавит иностранцев от многих процедур, которые нередко отбивают все желание путешествовать», — заявил в разговоре с URA.RU Давыденко.

Решение о введении электронных виз является частью планомерной работы по облегчению посещения России иностранными туристами. При этом дальнейшее упрощение поездок в РФ требует совместной работы с другими странами. «Позиция нашего МИДа такова, что снятие визового режима должно быть взаимным. То есть если какие-то страны снимают визы для россиян, то и Россия готова делать то же», — отметил эксперт.

В этом направлении уже проделана большая работа, а безвизовым режим у России действует практически со всеми государствами, кроме стран Европы, а также США, Канады и Великобритании, отмечает Давыденко. «Будет проще, если нам удастся договориться об отказе от виз со странами, например, Шенгенской зоны. И наши граждане получат большую свободу путешествий, и мы получим много туристов из Европы и Северной Америки, которые являются, кстати, самыми платежеспособными людьми в мире. Переговоры идут уже несколько лет, думаю, рано или поздно мы к этому придем», — заключил он.

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