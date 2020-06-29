Для родителей детей-инвалидов предложили новые меры поддержки

Родители детей-инвалидов могут получить право работать без потери государственного пособия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России предложили предоставить право родителям детей-инвалидов устраиваться на оплачиваемую работу без лишения государственного пособия. Соответствующая инициатива была направлена в правительство РФ, Госдуму, Совет Федерации и Пенсионный фонд России.

«Сохранение государственной выплаты при условии наличия работы или подработки у гражданина, который ухаживает за ребенком-инвалидом, поможет повысить качество жизни таких семей», — пишет RT, ссылаясь на автора инициативы члена Общественной палаты России Ирину Волынец. В тексте обращения она просит позволить опекунам детей-инвалидов иметь источники дохода, которые не превышают минимальный размер оплаты труда, без потери государственного пособия. По ее мнению, такие родители могут работать в режиме самозанятости.

На сегодняшний день родитель или опекун ребенка-инвалида или инвалида с детства первой группы получает государственную выплату в размере 10 тысяч рублей. Однако согласно законодательству, на эту сумму нельзя рассчитывать, если родитель имеет оплачиваемую работу.

Ранее президент России Владимир Путин во время обращения к россиянам объявил, что мера по поддержке граждан с детьми по выплате дополнительных 10 тысяч рублей будет продлена до июля включительно, передает «Утро.ру». При это Минтруд РФ не одобрил предложение расширить выплату в 10 тыс рублей на детей 16 и 17 лет, пишет «Национальная служба новостей».