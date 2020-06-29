Источник: челябинская явка на голосовании перевалила за треть

Голосование завершится 1 июля Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Явка на голосовании по поправкам в Конституцию РФ за четыре дня составила 34,11%. Об этом URA.RU сообщил источник в региональном штабе. Активнее всего голосуют в Магнитогорске.

«К утру 29 июня явка составила 34,11%. Это хороший показатель», — заявил источник. По словам инсайдера, традиционно высокую активность показывают на юге области, где единственным исключением стал Чесменский район.

«Пока у Чесменского района показатели одни из худших в регионе», — пояснил инсайдер. Высокие показатели демонстрируют Магнитогорск, Агаповский район, Троицк и Троицкий район.

К выходным было отставание в Центральном районе Челябинска, но за последние два дня район, как и город в целом, подтянулся. По словам инсайдера, есть отставание от средних показателей в Озерске и Миассе.

Председатель избирательной комиссии региона Сергей Обертас в разговоре с URA.RU напомнил, что все участки открываются в 8 утра и работают до 20 часов вечера. На участках введены повышенные меры безопасности, чтобы не допустить распространения коронавируса. Тем, кто принимает участие в голосовании, выдают средства индивидуальной защиты. Всем измеряют температуру бесконтактным градусником. Желающие могут вызвать членов комиссии на дом.

Голосование продлится до 20 часов вечера 1 июля.