Пумпянский продает на «Авито» землю в районе деревни Универсиады

Компания миллиардера Дмитрия Пумпянского наняла риэлторов для продажи земли в районе «Новокольцовский» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Компания «Синара-Девелопмент» (часть «Группы Синара», принадлежащей миллиардеру Дмитрию Пумпянскому) планирует продать земельные активы в районе «Новокольцовский», где в 2023 году состоится летняя Универсиада. Об этом URA.RU сообщил заместитель гендиректора по проектам комплексного освоения территорий «Синара-Девелопмент» Олег Мороков. Первые объявления появились на сайте «Авито».

«Департамент продаж и развития объектов недвижимости „Синара-Девелопмент“ занимается подбором пула промышленных компаний и предлагает им приобрести земельные участки в собственность в промышленно-логистическом кластере района „Новокольцовский“. Кроме того, заключен договор с риэлторской компанией на данную услугу», — уточнил Мороков.

По предварительным данным, компания планирует привлечь инвесторов для строительства офисных и торговых объектов на площади до 60 Га. Объявление появилось на сайте «Авито». Покупатели могут приобрести участки от одного гектара под торговые центры, склады и здания производственного назначения. Общая сумма выкупа всей территории — 1,2 млрд рублей.

Группа «Синара» Дмитрия Пумпянского построит район «Новокольцовский» за «Екатеринбург-Экспо», там будут проживать около 20 тысяч человек. В 2018 году инвестиции в проект оценивались в 20-30 млрд рублей. Изначально деревня Универсиады-2023 планировалось построить ВИЗе-Правобережном. Идею поддерживали гендиректор УГМК Андрей Козицын и другие авторитетные предприниматели. Но в итоге строительство городка было перенесено на территорию за «Екатеринбург-Экспо», а крупные предприниматели оказались недовольны решением.

Фото: «Авито»