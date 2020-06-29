Депутатов Заксобрания отправили спасать явку в Екатеринбурге

Единороссов в Заксобрании призвали активнее мобилизовать избирателей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Низкая активность свердловчан в ходе предварительного голосования по поправкам в Конституцию стала предметом неприятного разговора на заседании фракции «Единой России» в Заксобрании. Как сообщают источники URA.RU, лидер свердловского регионального отделения Виктор Шептий устроил форменный разнос депутатам за слабую работу с избирателями.

Особенно досталось екатеринбургским единороссам — средняя явка по областному центру за первые четыре дня предварительного голосования едва дотянула до 17%. При этом ситуация в Екатеринбурге неоднородна. Более-менее приличные результаты показали Ленинский и Кировский район. Самая низкая явка в Орджоникидзевском. Инсайдеры связывают это с конфликтом главы района Романа Кравченко и команды мэра Александра Высокинского. Собеседники агентства намекнули, что бюджетникам — основе мобилизационного ресурса властей — не поставили задачи массово прийти на избирательные участки в первые дни плебисцита, сознательно снижая управленческий рейтинг Кравченко. Большинство бюджетников — учителя, врачи, работники учреждений культуры — напрямую подчиняются мэрии.

Кроме того, наблюдатели отмечают плохой контакт муниципалитета с руководством оборонных предприятий, на которых трудятся тысячи горожан, а также низкую информированность екатеринбуржцев о возможности проголосовать досрочно, до финального дня 1 июля.

Виктор Шептий указал коллегам на необходимость включиться в мобилизационную работу и совместно с муниципальными властями обеспечить явку не ниже президентских выборов 2018 года, когда на избирательные участки пришли более 60% избирателей.

Спикер Заксобрания Людмила Бабушкина, которая участвовала в заседании фракции, сообщила URA.RU, что речь шла и об успехах региона — средняя явка по Свердловской области за 4 дня составила 25%. «У нас есть территории-лидеры, где в голосовании приняли участие свыше 40% избирателей. Мы гордимся, что наши земляки так активны… Уверена, что за предложенные президентом РФ [Владимиром Путиным] поправки проголосует большинство наших сограждан», — заявила Людмила Бабушкина.

Ранее источники URA.RU сообщали, что явка на общероссийское голосование в каждой территории может быть учтена командой свердловского губернатора Евгения Куйвашева при утверждении списков кандидатов на выборы в Заксобрание в 2021 году.