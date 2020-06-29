Захарова высмеяла россиянку, трижды проголосовавшую по поправкам

Женщина сначала проголосовала онлайн, а затем в посольстве и консульстве Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Представитель МИД Мария Захарова с иронией отреагировала на сообщения о том, что россиянке из Израиля удалось трижды проголосовать по поправкам в Конституцию РФ. Захарова пошутила, что женщине не стоило жадничать, отдавая сразу несколько голосов.

«Помните же: за „мировой аттракцион фантастической жадности“ положено вознаграждение», — написала Захарова на своей странице в Facebook. Пресс-секретарь МИДа напомнила о фильме «Большая перемена», где говорилось о двух червонцах. По словам Захаровой, из-за инфляции «итог может оказаться чуть более прозаическим».

Ранее СМИ сообщали, что жительница Израиля Яэль Ильински, которая имеет российское гражданство, смогла три раза проголосовать по поправкам в Конституцию. Ильински поучаствовала в онлайн-голосовании, затем проголосовала в российском посольстве в Тель-Авиве и в консульстве в городе Хайфа. Позже в ЦИК предупредили, что ей грозит уголовное наказание, напоминает «Национальная служба новостей».

Голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня и продлится до 1 июля. В Израиле для российских граждан открылись два участка.

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