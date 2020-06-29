В Тюмени полковник полиции осужден за хищение денег у коллег

Виталия Шундрика приговорили к году условно со штрафом 50 тысяч рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Ленинский районный суд Тюмени приговорил бывшего высокопоставленного полицейского Виталия Шундрика к году условно со штрафом 50 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе тюменского областного суда. Там добавили, что экс-силовик обвинялся в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве с использованием своего служебного положения.

«Шундрик был признан виновным и приговорен к году условно и штрафу 50 тысяч рублей», — пояснили агентству в тюменском областном суде.

Ранее URA.RU писало о том, что бывший начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления УМВД по Тюменской области Виталий Шундрик в августе—сентябре 2017 года собрал деньги со своих подчиненных на проведение конкурса «Лучший по профессии». Полицейские передали ему 182 тысячи рублей. Часть этих средств он потратил на банкет, часть — забрал себе. В ноябре того же года он собрал с подчиненных еще 30 тысяч рублей, которые также присвоил. После этого силовика задержала служба собственной безопасности.

Этот случай получил широкую огласку после того, как о нем в своей передаче рассказал телеведущий Иван Ургант. Он высмеял высокопоставленного силовика и заявил, что «если полицейский украл у полицейского, то его точно посадят».