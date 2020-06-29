Бывшего курганского следователя обвиняют в коррупции

Мужчину обвиняют в получении взяток на миллионы рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане бывшего следователя обвиняют в получении взяток почти на 4,5 млн рублей и мошенничестве. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

«В г. Кургане перед судом предстанет бывший следователь, обвиняемый в получении взяток в сумме около 4,5 млн. руб. и мошенничестве», — рассказали представители прокуратуры. Материалы уголовного дела рассмотрят в Курганском городском суде.

В 2018 году мужчина был старшим следователем по особо важным делам следственного управления УМВД России по Курганской области. В то время, по версии следствия, обвиняемый планировал получить от предпринимателей взятки на общую сумму 4,4 млн. руб. Бизнесменов обвиняли в незаконном изготовлении контрафактной продукции и незаконной рубке леса.

Например, чтобы прекратить уголовное дело, избежать ареста и вернуть имущество, предприниматели передали бывшему следователю 1,7 млн рублей. В 2017 году обвиняемый получил от гражданина 300 тыс. рублей за то, что якобы помог ему избежать уголовной ответственности.

Бывшего следователя обвиняют в получении взяток в крупном и особо крупном размерах и мошенничестве. Прокурор Курганской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 29 июня.