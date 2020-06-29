Перепись населения России перенесли на 2021 год

Всероссийская перепись населения состоится в апреле 2021 года. Об этом заявил глава Росстата Павел Малков.
«Согласно постановлению правительства, Всероссийская перепись населения состоится с 1 по 30 апреля. Постановление скоро будет опубликовано», — рассказал ранее источник ТАСС в ведомстве.
Перепись населения в России должна была пройти в октябре 2020 года, напоминает RT. Но из-за коронавируса Росстат предложил перенести ее на 2021 год. В ведомстве пообещали, что изменение сроков не повлияет на результат. Появится больше времени для ее подготовки, будут использованы онлайн-технологии, которые станут отличительной особенностью первой цифровой переписи в истории России. Во время процедуры россияне смогут выбрать себе любую национальность, пишет агентство Nation News.
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