Перепись населения России перенесли на 2021 год

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Праздничный концерт посвящённый Дню Победы. Курган, люди
«Подсчет» россиян должен был пройти в октябре 2020 года, но его перенесли из-за пандемии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Всероссийская перепись населения состоится в апреле 2021 года. Об этом заявил глава Росстата Павел Малков.

«Согласно постановлению правительства, Всероссийская перепись населения состоится с 1 по 30 апреля. Постановление скоро будет опубликовано», — рассказал ранее источник ТАСС в ведомстве.

Перепись населения в России должна была пройти в октябре 2020 года, напоминает RT. Но из-за коронавируса Росстат предложил перенести ее на 2021 год. В ведомстве пообещали, что изменение сроков не повлияет на результат. Появится больше времени для ее подготовки, будут использованы онлайн-технологии, которые станут отличительной особенностью первой цифровой переписи в истории России. Во время процедуры россияне смогут выбрать себе любую национальность, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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