В ВОЗ заявили об ускорении распространения коронавируса в мире

Темпы распространения коронавируса в мире растут. Об этом в понедельник заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
«Хотя многие страны достигли в целом прогресса, пандемия ускоряется», — приводит ТАСС слова Гебрейесуса. По его мнению, у вируса до сих пор остается большое пространство для продвижения, поэтому пандемия пока даже не приблизилась к завершению.
Глава организации также напомнил, что 30 июня исполнится шесть месяцев с того момента, когда ВОЗ впервые узнала об очаге атипичной пневмонии в Китае. По его словам, к этой дате мир достиг уже 10 миллионов случаев заражения коронавирусом, а болезнь унесла более 500 тысяч жизней.
Ранее уточнялось, что больше всего жертв вируса в США — 125 747. На втором находится Бразилия, где умерло 57 070 человек, напоминает RT.
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