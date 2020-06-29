В ВОЗ заявили об ускорении распространения коронавируса в мире

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Аэропорт Кольцово во время пандемии коронавируса. Екатеринбург, собака, аэропорт кольцово, пассажир, эпидемия, коронавирус, пандемия, covid-19
Рапространение коронавируса в мире ускоряется Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Темпы распространения коронавируса в мире растут. Об этом в понедельник заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Хотя многие страны достигли в целом прогресса, пандемия ускоряется», — приводит ТАСС слова Гебрейесуса. По его мнению, у вируса до сих пор остается большое пространство для продвижения, поэтому пандемия пока даже не приблизилась к завершению.

Глава организации также напомнил, что 30 июня исполнится шесть месяцев с того момента, когда ВОЗ впервые узнала об очаге атипичной пневмонии в Китае. По его словам, к этой дате мир достиг уже 10 миллионов случаев заражения коронавирусом, а болезнь унесла более 500 тысяч жизней.

Ранее уточнялось, что больше всего жертв вируса в США — 125 747. На втором находится Бразилия, где умерло 57 070 человек, напоминает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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